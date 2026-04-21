Famalicão: Por 20 euros pode ir apoiar o FC Famalicão ao Estoril

Esta quarta-feira é dia de Café filosófico na Casa do Artista Amador, no Louro, a partir das 21h30 com Rui Queirós na vertente musical, Juca Carvalho um dos pioneiros no que toca ao teatro na freguesia e Domingos Peixoto experiente na área do associativismo. A entrada é livre.

Na quinta-feira há Jam Session, às 21h30, um momento onde os artistas que precisam de palco podem fazê-lo de forma gratuita e mostrar o seu talento ao público, esta semana com especial enfoque na música de abril. A inscrição pode ser feita na hora e a entrada é livre.

Sexta-feira é dia de teatro às 21h00, com a companhia Flagrante que vai estrear a peça “A cantiga é uma arma, merecemos mais…” e ainda haverá tempo para as conversas de abril. A entrada é livre.

No sábado, 25 de abril, pelas 11h00 o convite é para que todos os interessados tragam o farnel para o almoço/piquenique acompanhado de música e jogos tradicionais. Haverá ainda serviço de bar com petiscos e bebidas.

À noite, pelas 22h30, António Gil e Vítor Mesquita darão um concerto inspirado nas Canções de Abril de vários autores portugueses e a eles junta-se o humorista Rui Xará. A entrada para o concerto tem um custo de 5 euros e as restantes atividades ao longo do dia são gratuitas.

Para reservas e outras informações, contacte o 969 489 422.