O FC Famalicão prepara o jogo do próximo domingo, em Vila do Conde, a contar para a jornada 9 da I Liga. Sem anúncio do substituto de Carlos Carvalhal, é Ricardo Silva o treinador responsável por preparar a equipa para o jogo com o Rio Ave.

O Xerife, como também é conhecido, está a treinar o plantel desde terça-feira, dia de regresso ao trabalho após a surpreendente eliminação da Taça de Portugal, pelo Paredes, derrota que ditou o fim da curta era de Carlos Carvalhal no Famalicão.

Por estes dias, é a “lei” do Xerife que impera no Centro de Treinos, sendo a segunda vez que Ricardo assume o plantel da equipa principal numa fase de transição.

Foi assim na época 24/25 quando, em dezembro, assumiu o grupo pela saída de Armando Evangelista que viria a ser substituído por Hugo Oliveira.