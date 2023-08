Famalicão: Porminho promove caminhada pelo Dia Mundial da Conservação da Natureza

A paróquia de Vilarinho das Cambas festeja, nos dias 11, 12 e 13 de agosto, o Divino Salvador, patrono da paróquia, e também o 60.º aniversário da Igreja Paroquial.

No dia 11, às 20 horas, será celebrada uma eucaristia em comemoração do 60.º aniversário da Igreja Paroquial; para as 21h30 está marcado o Concerto “Sancto Salvatore”, pelo Orfeão Famalicense. A 12 de agosto, entre as 8h00 e as 24h00, decorrerá o Sagrado Lausperene.

As festividades terminam no domingo, dia 13, com a celebração da eucaristia dominical, às 9h30. À tarde, pelas 16h00, terá lugar a Celebração da Palavra, Sermão e Procissão Eucarística.

A antiguidade de Vilarinho das Cambas é inegável, sendo referida já no século XI, com o nome de “Sancto Salvatore de Vilario”, inspiração para o nome do concerto a realizar no próximo dia 11 de agosto e que procurará (re)contar a história desta comunidade, numa comunhão entre a música e a história.

Segundo dizia em 1886 o Abade de Miragaia: “A Igreja matriz é notável pela sua antiguidade e pelas suas riquíssimas decorações de obra de talha dourada e pinturas a óleo no tecto da Capela-Mor, representando a Transfiguração e outros mistérios do Salvador, Orago da Freguesia, e no tecto do corpo da Igreja quinze painéis restaurados em 1773 e que também representavam vários mistérios de Cristo”.

Aquele templo, que em meados do século passado, se tornou pequeno para o culto, acabou demolido, sendo vendida uma parte do espólio atrás referido para ajudar a financiar a construção da nova igreja, que foi inaugurada a 11 de agosto de 1963.

É neste cenário de convite à introspeção que, nos próximos dias 11, 12 e 13 a população de Vilarinho das Cambas vai viver as comemorações do 60º aniversário da sua “nova” igreja e as festas do Santíssimo, para as quais estão convidadas todas as pessoas que queiram passar uns bons momentos de paz, alegria e fé, em comunhão com a Natureza.