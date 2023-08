Famalicão: Porto Pianofest termina com concerto na Fundação Cupertino de Miranda

A Fundação Cupertino de Miranda recebe, às 18 horas do dia 10 de agosto, o último concerto do Porto Pianofest, espetáculo de entrada livre.

O Porto Pianofest apresenta em concerto uma seleção dos mais destacados participantes das residências artísticas e do programa de masterclasses, que se deslocam desde a Europa, América do Norte e Ásia para a edição deste ano do festival. O concerto será apresentado pelo pianista e diretor do PPF, o famalicense Nuno Marques. Com a sua base no Porto, o festival tem apresentações em Nova York, Washington DC e VN Famalicão.

Na terceira colaboração com o município, o PPF apresentará alguns dos mais destacados participantes desta edição, que se deslocam a Portugal exclusivamente para participar no festival que, oficialmente, começou esta terça-feira e Vila Nova de Famalicão recebe o último concerto, no dia 10 de agosto. Nuno Marques explica a opção. «É uma dupla missão que é ganha pelos dois lados. Quero levar o festival mais perto do público que nos segue, mas que não tem possibilidade de vir ao Porto»; por outro lado, realça, «é uma oportunidade para levar os participantes das masterclasses e residências artísticas, jovens pianistas, a conhecer outras partes de Portugal e a tocar para outros públicos».