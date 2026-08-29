A partir de setembro, o Passe Ferroviário Verde vai passar a ser válido nos comboios urbanos da CP e pode representar uma poupança de 40 euros por mês.

A medida entra em vigor na terceira semana de setembro, durante a Semana Europeia da Mobilidade, e abrange as linhas de Braga e Guimarães.

Na prática, quem vive em Famalicão e trabalha no Porto, e utiliza apenas o comboio, poderá deixar de precisar do Andante e ficar apenas com o Passe Ferroviário Verde, que custa 20 euros por mês.

Atualmente, a combinação dos dois passes pode representar um custo de 60 euros mensais. Com a nova medida, o valor baixa para 20 euros, permitindo poupar 40 euros por mês ou 480 euros por ano.

O Passe Ferroviário Verde passa, assim, a abranger também os serviços urbanos da CP no Porto, mantendo-se as atuais exceções, como o Alfa Pendular.