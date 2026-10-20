O eurodeputado e chefe da Delegação do PSD no Parlamento Europeu defende que os desafios que a Europa tem pela frente «não podem ser resolvidos por cada país de forma isolada». A declaração foi proferida no decurso dos Study Days do Grupo do Partido Popular Europeu, que decorreram entre 12 e 15 de outubro, em Taormina (Itália), com a participação de Paulo Cunha.

O famalicense esteve nos debates de preparação do trabalho do maior grupo político do Parlamento Europeu para os próximos anos. Num momento marcado por decisões importantes para a competitividade da economia, a segurança, o orçamento europeu e a capacidade de resposta da União Europeia, «estes debates permitem construir respostas comuns e garantir que Portugal participa desde o início nas decisões que vão marcar o futuro da Europa», sublinhou o famalicense que alertou que a segunda metade da legislatura será decisiva «para transformar as prioridades europeias em respostas concretas. Temos de garantir que as decisões tomadas na Europa chegam às empresas, às famílias e aos territórios e contribuem verdadeiramente para resolver os problemas que enfrentam».

As prioridades para a segunda metade da legislatura europeia e os desafios que a União Europeia terá de enfrentar até 2029 estiveram no centro do encontro do Grupo do Partido Popular Europeu, que reuniu eurodeputados do PPE e contou com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola e do presidente do Grupo PPE, Manfred Weber.

Os eurodeputados reuniram ainda em grupos de trabalho e debateram a “Visão para 2029”, que deverá orientar as prioridades e a atuação política do PPE até ao final do atual mandato.