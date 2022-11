Famalicão: Posto dos CTT de Landim com novo horário

Na jornada 11 da Pró Nacional, o Ribeirão perdeu, 1-0, em casa do Berço, enquanto que o Joane, 2-0, sobre o Celoricense, e a AD Oliveirense, 1-0, diante do Mascotelos, saíram vitoriosos. Em Joane, Islas foi o autor dos dois golos, enquanto que em Oliveira Santa Maria valeu o golo de João Rui, logo aos 9 minutos do encontro. Com mais três pontos, as duas equipas somam 20 e ocupam o quarto e quinto lugares. Ambas têm menos um jogo que o Ribeirão que continua terceiro, com 22 pontos. Na próxima jornada, a Oliveirense recebe o Ponte, o Joane o Arões e o Ribeirão joga em casa do Taipas.

Na série B, a AD Ninense empatou, a dois golos, em casa do Martim, com golos de Marques e Luís. A equipa é quinta da classificação, com 19 pontos, e na próxima jornada joga em casa do Esposende.

Na Divisão de Honra, jornada 9, o Lousado goleou, 5-1, a UD Calendário, enquanto que o S. Cosme perdeu, em casa, 0-2, com o São Veríssimo. O Louro, na curta deslocação a Viatodos, foi derrotado por 3-0. Na classificação da série A, o Lousado e o S. Cosme, ambos com 11 pontos, ocupam o oitavo e nono lugares. Segue-se o Louro, com 10 pontos, e a UD Calendário, no último posto, com apenas 2 pontos. Próxima jornada: Águias Alvelos-S. Cosme, Louro-Ucha, Marca-Lousado e Roriz- Calendário.

Na série B, o Bairro levou a melhor, 2-1, sobre o Este e o Delães, 1-3, em casa do Águias da Graça. O Bairro é quarto, com 16 pontos e o Delães sexto, com 14 pontos. Próxima jornada: Sequeirense-Bairro e Delães-Ribeira Neiva.

Na série C da 1.ª Divisão, jornada 7, as equipas famalicenses registaram os seguintes resultados: S. Cláudio, 1-S. Cristóvão, 3; Urgeses, 1-Gondifelos, 1; Aldão, 5-Fradelos, 3; Delães B, 2-Nespereira, 2; Operário, 1-Polvoreira, 1. O Operário é quinto classificado, com 13 pontos, seguido do Fradelos, com 12 pontos e do Ruivanense, na oitava posição, com 8 pontos. O Gondifelos, com 5 pontos, é décimo, enquanto que o S. Cláudio e Delães, com 3 e 1 pontos, ocupam os dois últimos lugares. Próxima jornada: Ronfe B-Delães B, Ruivanense-Urgeses, Gondifelos-S. Cláudio e Fradelos-Operário.