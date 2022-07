Famalicão: Pousada quer reabilitação da zona ribeirinha e parque de lazer

O treinador Rui Pedro Silva reconhece que a pré-temporada é muito importante para ajustar os processos de jogo, conhecer os atletas e preparar a equipa para o arranque do campeonato. Depois de ter entrado a meio da temporada passada, Rui Pedro Silva teve a oportunidade esta época de trabalhar a equipa para o começo do campeonato, que será diante do Estoril Praia.

À semelhança da estrutura do FC Famalicão, o treinador reconhece que o «importante é começar o campeonato a vencer» para dar estabilidade à equipa. Pelo que a «nossa ambição parte por ganhar todos os jogos, e se iniciarmos bem o campeonato permite-nos dar um passo mais à frente». O objetivo máximo é algo que não confessa, mas admite que passa por lutar pelo melhor possível, sabendo que a competitividade abaixo dos cinco primeiros clubes é muito grande.

Por isso, manter a base da equipa da época passada «foi crucial», mas o técnico admite que seria uma mais-valia a chegada de mais reforços «para competir ao mais alto nível».

Numa conversa com os jornalistas, esta passada terça-feira, Rui Pedro Silva confessa que «estamos sempre abertos a poder tornar o nosso plantel mais forte e mais competitivo», acrescentando que às vezes um jogador novo nem é para preencher uma lacuna, mas para dar competitividade ao colega da mesma posição.

De ano para ano, as ideias do treinador podem ser as mesmas, mas os atletas são diferentes. Nesse caso, «temos de nos adaptar ao que os jogadores têm de melhor. Temos a obrigação de tentar perceber a mais-valia de cada jogador, adaptá-lo à equipa para a tornar mais forte, mediante as minhas ideias e o potencial de cada um», analisa.

O primeiro desafio é diante do Estoril, que na época passada terminou com os mesmos pontos do FC Famalicão. Mas, este ano é tudo diferente, observa o técnico do FC Famalicão. «Começamos todos do zero, com uma pré-época totalmente nova, a tentar implementar novas ideias e novas rotinas. Há novos jogadores. Por isso, será um jogo totalmente diferente daquele que aconteceu na época passada», avança.