Este fim de semana, a Praça D. Maria II volta a receber o “Vai à Vila”, com destaque para as associações do concelho e as causas que estas mobilizam.

O Mercado Associativo decorre no sábado, entre as 10h00 e as 20h00, e no domingo, das 10h00 às 18h00, com atuação de Sandy Kilpatrick a partir das 16h00 de domingo.

Terá como participantes a EB 1,2 Dr. Nuno Simões, Re-Food – V.N. Famalicão, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, Acólitos Santo Adrião, For3verSpecial Associação, Associação Sentir a Terra, LIPAC – Abraçar o Futuro, Associação Gerações, Áshrama V. N. Famalicão – Centro do Yoga, An-Dança – Conservatório de Dança de V. N. Famalicão, Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu, Escola de Karate Shotokan de Delães, Associação Desporto e Aventura 365 Running Project, Esacro – Associação de Ginástica e Acrodance, ACDS 1º Maio, A.R.C.A. e Provocar Sorrisos.

A iniciativa é de entrada livre.