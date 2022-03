Famalicão: Praça – Mercado tem feira de roupa, calçado e acessórios em segunda mão

A falta de rede de saneamento em Bico de Baixo e Bico de Cima e a melhoria das condições das sedes das associações e coletividades foram preocupações manifestadas pela comunidade de Cruz, durante a visita do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos. O périplo por esta localidade decorreu esta terça-feira, no âmbito da Presidência de Proximidade que o edil está a realizar por todo o concelho.

Mário Passos, acompanhado pelo presidente da Junta, Manuel Soares, calcorreou a freguesia, reuniu com cerca de três dezenas de representantes de coletividades cívicas e associativas, e cidadãos a título particular, de quem colheu preocupações e expectativas quanto ao futuro deste território. O presidente da Câmara Municipal manifestou-se sensível «aos anseios da comunidade», assumiu o investimento «no melhoramento e na expansão da rede de saneamento no concelho» e prometeu «tudo fazer para resolver rapidamente» a falta de saneamento nos lugares de Bico de Baixo e Bico de Cima. Enquanto não for possível, recordou a existência do serviço de limpeza de fossas séticas, a que a população pode recorrer enquanto a obra não é realizada.

Na sua deslocação a Cruz, o líder do executivo municipal passou pelas obras em curso, nomeadamente na rua de Pindela, que conta com um apoio municipal na ordem dos 80 mil euros, assim como a rua da Barroca, na qual a autarquia local pretende efetuar obras de melhoramento do piso.