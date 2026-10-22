Esta quinta-feira, a direção do Agrupamento de Escolas de Ribeirão foi obrigada a fechar a biblioteca da escola sede devido a uma praga de pulgas.

A infestação, segundo informações recolhidas, resulta de uma colónia de gatos que vive nas proximidades do estabelecimento de ensino. O Centro de Recolha Animal de Famalicão foi chamado para recolher os animais e proceder à sua desparasitação e castração. Entretanto, foi chamada uma empresa para proceder a trabalhos de desinfestação do local.

Contactada pela CIDADE HOJE, a diretora do Agrupamento, Elsa Carneiro, confirmou a situação e deu conta de que a escola funcionou normalmente, dado que a praga estará confinada à biblioteca.