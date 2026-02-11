Famalicão: Prato imortalizado por Camilo nos Fins de Semana Gastronómicos

A gastronomia vai servir de homenagem a Camilo Castelo Branco. A “Galinha Mourisca” é o prato de destaque na XVII edição dos Fins de Semana Gastronómicos, promovido entre os dias 13 e 16 de março.

A escolha prende-se com o legado de Camilo Castelo Branco, que imortalizou a receita na obra ‘O Santo da Montanha’ (1866), coincidindo o evento com as celebrações do aniversário do escritor.

A participação do município na iniciativa, promovida pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi formalizada no dia 4 de fevereiro, na sessão de apresentação dos Fins de Semana Gastronómicos que decorreu no Solar de Vila Meã, em Barcelos. Na ocasião, o vereador do Turismo, Augusto Lima, deu conta da importância estratégica da iniciativa para a promoção dos produtos endógenos e para a afirmação da identidade dos territórios.

Os apreciadores da boa mesa podem degustar a receita histórica nos restaurantes Ferrugem, na Portela, e O Prato, em Avidos, estabelecimentos que já integram a “Galinha Mourisca” nas suas ementas correntes. Os interessados podem fazer reservas através dos contactos diretos dos restaurantes ou consultar informações adicionais no portal oficial do evento em www.finsdesemanagastronomicos.pt.