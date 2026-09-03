A Comissão de Festas de Santo Adrião precisa de voluntários para a procissão que terá lugar no dia 13 de setembro. O convite é dirigido a crianças, jovens e adultos dispostos a participar como figurados na procissão e, assim, engrandecer este momento de fé. A participação é totalmente gratuita. Os interessados em participar na procissão podem efetuar a sua inscrição através do número 916 287 646, na Sacristia ou no Cartório Paroquial de Santo Adrião, Famalicão.

Recorde-se que a festa em honra de Santo Adrião não se realiza há cerca de dez anos. A atual Comissão de Festas tem vindo a trabalhar de forma voluntária para devolver esta festa à comunidade, preservando um importante património religioso, cultural e identitário de Vila Nova de Famalicão. Por isso, é importante a participação de todos.

A festa decorre nos dias 12 e 13 de setembro, junto à Capela de Santo Adrião, com um programa que alia momentos religiosos, animação musical, folclore e convívio. O arranque acontece no sábado, dia 12, com a atuação do Grupo de Bombos – Zés Pereiras “Os Divertidos de Delães”. Às 18h00 há a Eucaristia Vespertina na Igreja Matriz Nova, seguindo-se a animação junto à capela. A noite vai contar com os espetáculos de Francisco Carvalho, às 21h00, e da Orquestra Pentágono, às 21h45, terminando com uma sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

O domingo será dedicado à devoção. A Procissão em Honra de Santo Adrião sai da Igreja Matriz Nova às 09h30 em direção à capela, onde, pelas 11h15, será celebrada a Missa Campal.

Durante a tarde, atua o Rancho Folclórico São Julião de Calendário e, às 17h00, realiza-se o tradicional sorteio. Ao longo dos dois dias não vão faltar comes e bebes, assim como convívio entre a comunidade e todos os visitantes.