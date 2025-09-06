Sociedade

Famalicão: Prédio da antiga Sonicarla em leilão

O prédio da extinta empresa de confeções Sonicarla, em Mogege, Vila Nova de Famalicão, está em leilão na plataforma E-Leilões, com valor base de 1,59 milhões de euros. O imóvel, com 6.345 m² de área total, integra edifício de rés-do-chão, andar, sótão e logradouro.

A venda decorre no âmbito de um processo judicial no Juízo de Execução de Famalicão, conduzido pelo agente Rui Teixeira, e encerra a 23 de setembro de 2025, às 14h30, no Palácio da Justiça, no Porto. O comprador assume a legalização do prédio, que não dispõe de licença de utilização nem certificado energético.

Junta de Freguesia de Joane oferece vale para compra de material escolar

A Junta de Freguesia de Joane vai apoiar as famílias na aquisição de material escolar, através da atribuição de um voucher no valor de 15 euros a todos os alunos do 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano) da Escola Básica de Joane.

O vale pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes da freguesia: Livraria Bibelot, Armazéns Costa e Livraria Filibrun.

Para receber o voucher, os encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, no horário de expediente, com o cartão de cidadão do aluno.

Combustíveis: Gasolina e gasóleo ficam mais caros a partir de segunda

A próxima semana vai começar com uma nova atualização do preço dos combustíveis, avança a imprensa especializada.

Gasolina e gasóleo deverão ficar mais caros. O aumento rondará os 2 cêntimos por litro no caso do gasóleo, sendo ligeiramente inferior (1,5 cênt) na gasolina.

Famalicão: Dillaz promete encher o recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia

O rapper Dillaz sobe hoje ao palco da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. O concerto está marcado para as 22h30, depois da atuação de Joana D’Alma, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

A feira, que este ano assinala a 40ª edição, junta dezenas de expositores de artesanato e gastronomia, mostrando o que de melhor se faz na região.

Até domingo, o certame oferece ainda um programa recheado de animação, música e sabores tradicionais, sendo já uma marca incontornável do concelho e um ponto de encontro para milhares de visitantes.

Decretado luto nacional esta quinta-feira

O Governo declarou esta quinta-feira, 4 de setembro, dia de luto nacional, na sequência do acidente com o Ascensor da Glória, em Lisboa, que provocou 15 mortos.

Em comunicado, o executivo sublinha que a tragédia ocorrida “provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País”.

O decreto, aprovado em Conselho de Ministros, estabelece o luto como “manifestação de pesar e solidariedade do povo português” para com as vítimas e familiares.

Famalicão: Carrinha entra em despiste e fica tombada (Esmeriz)

A manhã desta terça-feira fica marcada por um acidente de viação, a envolver um veículo de transporte de mercadorias, em Esmeriz, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o veículo, que circulava na rotunda que dá acesso à variante / autoestrada, terá entrado em despiste e ficou tombada na via.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses. Há registo de um ferido ligeiro.

Imagem:Os Monhacas / Pedro Leite

Famalicão: Há radar da PSP esta quarta-feira na N14 (Gavião)

Esta quarta-feira, dia 3 de setembro, a PSP leva a cabo mais uma operação de fiscalização automóvel, na N14, em Gavião, Famalicão.

A ação incide na Avenida Santiago de Gavião, durante o período da tarde, entre as 14h00 e as 16h00.

Ainda este mês, dia 25, acontece uma operação de fiscalização semelhante, no mesmo local, mas no período entre as 09h30 e as 11h00.