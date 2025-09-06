Famalicão: Prédio da antiga Sonicarla em leilão

O prédio da extinta empresa de confeções Sonicarla, em Mogege, Vila Nova de Famalicão, está em leilão na plataforma E-Leilões, com valor base de 1,59 milhões de euros. O imóvel, com 6.345 m² de área total, integra edifício de rés-do-chão, andar, sótão e logradouro.

A venda decorre no âmbito de um processo judicial no Juízo de Execução de Famalicão, conduzido pelo agente Rui Teixeira, e encerra a 23 de setembro de 2025, às 14h30, no Palácio da Justiça, no Porto. O comprador assume a legalização do prédio, que não dispõe de licença de utilização nem certificado energético.