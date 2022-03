Famalicão: Prédio de escritórios e lojas assaltado no centro da cidade junto à Praça

Depois de sucessivos aumentos, o preço dos combustíveis vai registar na próxima semana a primeira descida do ano.

Fonte do setor avança à Rádio Comercial que a primeira previsão aponta para uma descida por litro da gasolina e gasóleo em 20 cêntimos a partir de segunda-feira, que pode ser ainda mais expressiva.

Na origem da queda do preço dos combustíveis está a redução do preço do petróleo nos mercados internacionais registada esta semana.