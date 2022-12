Famalicão: Prédio é evacuado depois de morador ligar para os bombeiros a dizer que ouviu uma explosão

O Grupo Desportivo de Natação garantiu, este domingo, a subida à primeira divisão. O feito foi conseguido no Campeonato Nacional de Clubes da segunda divisão, que se disputou este fim de semana em Estarreja.

Ainda com o resultado de uma prova por apurar no escalão masculino, a subida está garantida, faltando saber se com o título de vice-campeão.

As expectativas inicialmente definidas para a competição foram, assim, superadas.

No setor feminino, as nadadoras famalicenses tiveram um segundo dia de provas em grande, subindo do décimo segundo ao nono lugar, entre 27 equipas participantes.