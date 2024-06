Famalicão: Prédio evacuado por causa de incêndio num contentor do lixo

Ana Novo e Dânia Miranda são dois rostos da Região Empreendedora Europeia 2024, uma iniciativa do município de Famalicão. Quando terminaram o curso de Gerontologia, Ana Novo e Dânia Miranda seguiram diferentes caminhos, mas mais tarde recorreram ao Gabinete do Empreendedor do Famalicão Made IN para concretizarem um projeto e, assim, nasceu o Colibri.

Foi pelo exemplo empreendedor e pelo percurso de sucesso que o município resolveu distinguir este projeto. «O Colibri é um exemplo do empreendedorismo que o Famalicão Made IN criou, numa área cada vez mais relevante – o cuidado de saúde para esta franja da população», apontou Mário Passos.

«Queríamos prestar um serviço altamente diferenciador na área do envelhecimento muito dedicado às patologias neurológicas e na área da demência. Fomos visitando outros projetos, criamos o nosso conceito e concretizamos o plano de negócios», recorda Dânia Miranda.

«Começar um projeto empresarial é complexo e o Famalicão Made IN teve um papel importante na construção do projeto», acrescenta.

Hoje o Colibri é o único Centro de Envelhecimento Saudável a norte que faz um trabalho transversal e com um amplo leque de serviços, altamente especializados, numa perspetiva multidisciplinar que vai desde o diagnóstico ao acompanhamento permanente, com cuidados de saúde e bem-estar também ao domicílio.

«A nossa intervenção dirige-se a adultos e seniores com patologias neurológicas, num trabalho individualizado e diferenciador», aponta Ana Novo.

O edil lembrou que o projeto é apenas uma das centenas de empresas criadas no âmbito do Famalicão Made IN. «Uma geração que na última década cresceu, gerou emprego, criou valor e que reflete esta capacidade do nosso território de fazer e criar», concluiu.

Desde 2014 que o Gabinete do Empreendedor do Famalicão Made IN tratou de 3735 processos, que resultaram na criação de 377 novas empresas e na criação de 2872 postos de trabalho. Neste período o volume de investimento é acima dos 354 milhões de euros.