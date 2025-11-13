Famalicão premiado pela Proteção Civil

O Município de Vila Nova de Famalicão foi distinguido pelo Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC) pelas boas práticas e políticas de segurança e prevenção.

A entrega da Estatueta de Reconhecimento aconteceu em Lisboa, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, durante as comemorações dos 15 anos da associação. A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, recebeu o prémio em nome do município.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, e da presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Laura Caldeira.

Famalicão esteve entre os municípios distinguidos, ao lado de Mafra e Palmela, bem como a Ordem dos Engenheiros e empresas como a Tacnorém e a Municipia.