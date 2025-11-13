Concelho, Sociedade

Famalicão premiado pela Proteção Civil

O Município de Vila Nova de Famalicão foi distinguido pelo Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC) pelas boas práticas e políticas de segurança e prevenção.

A entrega da Estatueta de Reconhecimento aconteceu em Lisboa, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, durante as comemorações dos 15 anos da associação. A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, recebeu o prémio em nome do município.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, e da presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Laura Caldeira.

Famalicão esteve entre os municípios distinguidos, ao lado de Mafra e Palmela, bem como a Ordem dos Engenheiros e empresas como a Tacnorém e a Municipia.

Novais oferece atendimento ao domicílio: Junta vai a casa de pessoas que estejam limitadas

A Junta de Freguesia de Novais passa a disponibilizar atendimento administrativo ao domicílio para pessoas com mobilidade reduzida ou que, por motivos justificados, não consigam deslocar-se à sede da Junta.

O serviço, de caráter excecional, garante que todos podem tratar dos seus assuntos junto da Freguesia. Os interessados devem contactar a Junta por telefone (252 932 097) ou e-mail (juntanovais@gmail.com), indicando o motivo da impossibilidade de deslocação, o assunto a tratar e, se necessário, a morada para visita.

Após análise do pedido, a Junta entra em contacto para agendar a visita, oferecendo apoio aos cidadãos mais vulneráveis da comunidade.

Loja do Cidadão online já funciona: 150 serviços públicos disponíveis sem ter que sair de casa

Foi hoje lançada a Loja de Cidadão Virtual, que reúne 150 serviços públicos online, a maioria direcionados a empresas. Entre os serviços disponíveis estão a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução ou a criação de uma empresa online.

A plataforma permite atendimento por videochamada em 22 serviços, mediante marcação, replicando a experiência das Lojas de Cidadão físicas. O objetivo do Governo é tornar todos os serviços públicos acessíveis digitalmente até 2030, facilitando a relação de cidadãos e empresas com a Administração Pública.

Pode aceder à loja do cidadão online aqui

Famalicão: Morre Fernando Lima, ator da GRUTACA

Fernando Lima, ator do grupo de teatro amador GRUTACA, faleceu aos 68 anos, em Pousada de Saramagos. Conhecido pelo seu envolvimento no teatro comunitário, Fernando trouxe ao palco dedicação, emoção e proximidade, deixando um legado de partilha e inspiração para colegas e público.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 16h00, na Igreja Paroquial de Pousada de Saramagos.

A GRUTACA, nas redes sociais, presta homenagem ao ator.

Dia Mundial da Diabetes em Famalicão: atividades no centro da cidade canceladas

A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Mundial da Diabetes esta sexta-feira, 14 de novembro, com o tema “Diabetes e Bem-Estar: Unidos pela Diabetes – Famalicão Azul”.

Devido ao mau tempo previsto, as atividades e rastreios que iam decorrer no centro da cidade não vão acontecer. Quem quiser participar pode dirigir-se às farmácias aderentes, onde todos os rastreios e ações continuam normalmente.

O objetivo desta iniciativa é alertar para a diabetes, ensinar a reconhecer os sinais da doença e mostrar como prevenir complicações. Nas farmácias, os participantes poderão fazer medições de glicemia, tensão arterial e índice de massa corporal, além de receber dicas de alimentação saudável e de prática de exercício físico.

O Dia Mundial da Diabetes é celebrado em todo o mundo a 14 de novembro, em memória de Sir Frederick Banting, um dos descobridores da insulina. A cor azul, símbolo desta campanha, representa a união e a esperança na luta contra a doença.

Famalicão: Alunos da EB de Oliveira S. Mateus aprendem sobre saúde oral e alimentação saudável

Na passada segunda-feira, as turmas da Escola Básica de Oliveira São Mateus tiveram uma sessão sobre saúde oral e alimentação saudável. O objetivo passou por ensinar como escovar os dentes corretamente e preservá-los ao longo da vida.

A sessão orientada por técnicos de saúde serviu ainda reforçar a ideia do que é uma alimentação saudável e a sua importância para a saúde, as atividades diárias, a concentração e capacidade de aprendizagem.

Famalicão: Riba d’ Ave perde (7-2) em casa do líder

Na noite desta quarta-feira, a contar para a quinta jornada do nacional de hóquei em patins, o Riba d’ Ave perdeu em casa do Benfica. Perante o líder do campeonato, a equipa ribadavense, apesar da atitude, nunca teve argumentos, saindo do Pavilhão Fidelidade com um desfavorável 7-2.

A equipa de Jorge Ferreira mantém, assim, os seis pontos, e está no nono lugar.

No próximo sábado, às 18h30, o Riba d’ Ave recebe a Juventude Pacense. A equipa treinada pelo famalicense Hugo Azevedo tem quatro pontos e ocupa o décimo segundo lugar.