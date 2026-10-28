Ema Leitão, diretora executiva da TN Transportes | Grupo TN Investimentos, venceu a 9ª edição do ‘Prémio BPI Empresária’, uma distinção que visa reconhecer o percurso profissional de mulheres portuguesas e dar visibilidade à liderança empresarial no feminino.

A entrega dos prémios teve lugar, em Madrid, numa gala especial que assinalou os 10 anos do ‘CaixaBank Premio Empresaria’.

Para a premiada, de 44 anos, «foi com alegria e responsabilidade que recebi este prémio. Vejo-o não como uma distinção individual, mas como o reconhecimento de todos aqueles que me são mais próximos e que me têm acompanhado ao longo deste percurso. É um prémio que partilho com a equipa da Transportes Nogueira, que veste a camisola todos os dias, e com a minha família, que me transmitiu os valores essenciais que também procuro passar aos meus filhos».

Ema Leitão, licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e com o Programa Executivo de Marketing Management do IPAM, pertence à terceira geração da empresa familiar fundada em 1968. Em 2026 foi eleita presidente da ANTRAM, associação que representa o setor do transporte rodoviário de mercadorias, sendo a primeira mulher a liderar a associação em 50 anos de história.

Com mais de 300 colaboradores, a TN Transportes é uma empresa especializada no transporte rodoviário de mercadorias, com forte presença nacional e internacional.

Sobre o autor do prémio,«distinguir mulheres com trajetos empresariais notáveis», celebra o papel «transformador da liderança feminina na construção de empresas mais inovadoras, resilientes e com impacto na sociedade». O Banco reafirma o seu compromisso com «uma transformação positiva da sociedade». A propósito, lembra o seu compromisso com o desporto ao dar o nome às principais competições de futebol feminino, incluindo a Seleção Nacional AA.