Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão prepara detalhes para vencer em Arouca

Gustavo Garcia acredita na conquista dos três pontos diante do Arouca, no domingo, às 15h30, a contar para a 8.ª jornada. O FC Famalicão é 6.º classificado, com 12 pontos, à frente inclusive do Braga, e já esteve em lugares mais cimeiros. Uma boa entrada no campeonato, que tem pecado por alguma ineficácia na finalização, como se provou no último encontro, com o Rio Ave.

A equipa tem jogado bem, mas nesta fase o lateral diz que o importante é estar atento aos mínimos detalhes. «Temos trabalhado bem durante a semana e o objetivo é chegar lá e surpreender», refere.

A equipa famalicense tem manifestado dificuldade em marcar, apesar das oportunidades, mas Gustavo Garcia tranquiliza os adeptos, ao declarar que «o golo vai sair naturalmente, temos trabalhado para isso, e o importante é nunca perder o foco».

Todos são importantes, apesar das diferentes funções, e o lateral realça que o «primeiro ataque vem da defesa. Se estivermos bem lá atrás, é um grande passo, porque é muito importante não sofrer golos», menciona.

Gustavo Garcia, que foi utilizado diante do Rio Ave (0-0), sente-se bem acolhido no grupo, que considera «excelente». Chegou esta época ao FC Famalicão e já se sente em casa, agradecendo aos companheiros de balneário e estrutura técnica.

 

Famalicão: Riopele investiu 51,5 milhões em sustentabilidade e inovação

Segundo o relatório Facts & Figures 2024, que reúne toda a informação da empresa na área da sustentabilidade, entre 2012 e 2024, a Riopele investiu 51,5 milhões em descarbonização, gestão de água, digitalização e soluções têxteis sustentáveis.

A instalação de painéis fotovoltaicos no telhado, quase concluída, com cerca de 5.200 painéis solares e uma capacidade instalada de 3 MWp, é um dos destaques do documento. Concluído este investimento, a empresa passa a ter o maior parque fotovoltaico da Península Ibérica e um dos dez maiores da Europa.

No documento também é sublinhado que 54% da água utilizada no processo produtivo já é reciclada e 67% da energia consumida tem origem em fontes renováveis.

Em breve deve entrar em ação a Academia Riopele, que vai dar formação a mais de mil colaboradores. Em andamento estão outros projetos: um para a gestão de pessoas, incluindo avaliação de desempenho, gestão de carreiras e retenção de talento; outro para o desenvolvimento de novos procedimentos e ferramentas que potenciem o acompanhamento das operações; e outro para implementação de técnicas inovadoras no processamento e análise de grandes volumes de dados do sistema central, sobretudo na criação de algoritmos preditivos (para prever resultados futuros, com base em dados históricos).

O relatório revela, também, que no ano passado a faturação da Riopele atingiu um volume de negócios recorde de 98 milhões de euros, um crescimento de 24% nos últimos cinco anos.

 

Famalicão: Mulher atropelada em Outiz

Uma mulher, na faixa etária dos 40 aos 50 anos, foi atropelada na tarde desta sexta-feira, na Avenida Jorge Reis, nas curvas de Outiz.

O acidente aconteceu por volta das 16h10, hora em que foi dado o alerta para os BV Famalicenses, que enviaram para o local uma ambulância. Esteve também presente a GNR.

Desconhece-se, até ao momento, a gravidade dos ferimentos da vítima.

Famalicão: Festival Teatro Construção começa este sábado

Na noite deste sábado, às 21h30, começa a edição 38 do Festival Teatro Construção. No Centro Cultural da instituição de Joane pode ver a peça “Ser Português de Norte a Sul”, da Krisalida (Caminha).

O festival, que se estende ao longo de todos os fins de semana deste mês, prossegue no dia 11 de outubro, com a companhia ASTA (Covilhã) a apresentar “Sede”, enquanto no dia 18 sobe ao palco a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a adaptação de “Rei Lear”. A 25 de outubro, também de Lisboa, a Companhia da Esquina encerra os espetáculos de sábado com “A Pérola”.

Os domingos são dedicados ao público infantil e às famílias, sempre às 17h00. Este domingo, o grupo Krisalida apresenta “O Velho Ermita”, seguido, no dia 12 por “Um Submarino em Marte”, da companhia Imaginar do Gigante, de Ovar. No dia 19 de outubro, o escritor e contador de histórias Tiago Sami Pereira, da Guarda, traz “Histórias Sem Corantes”, terminando este ciclo a 26 de outubro com “Rei e as Moscas”, do Histórioscopio, do Porto.

As sextas-feiras são dedicadas às escolas, com duas sessões, às 10h45 e às 15h00. No dia 10 de outubro são apresentadas as “Cartas d’abril”, pela companhia CARB – Raia Beira; no dia 17 é a vez de “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha, de Santa Maria da Feira; e no dia 24 sobe ao palco a companhia Filandorra – Teatro do Noroeste, de Vila Real, com “Contos d’OIRO, ContaDOUROs”.

O festival encerra a 31 de outubro, às 21h30, com a “Província”, espetáculo criado por artistas independentes, numa celebração coletiva das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm um custo de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes; entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, desde que acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas pelo email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Famalicão: Este sábado visite a “A Taberna da Esperança” em Vermoim

Na noite deste sábado, a partir das 21h30, nova peça de teatro será exibida no salão paroquial de Vermoim. Trata-se d´”A Taberna da Esperança”, do Grupo de Teatro Aldeia Verde de Lazarim.

Este espetáculo, como todos os outros no âmbito do festival de teatro amador promovido pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim, é de entrada livre.

O festival, que começou a 20 de setembro, prossegue no dia 11 de outubro, com a peça do GTN – Trupe Fernando Leal, “Quem não chora, não mama”, e termina uma semana depois com “Três em Lua de Mel”, pelo Teatro Popular de Carapeços.

Famalicão: Gustavo e Mathias novamente chamados à seleção nacional sub-21

Os jogadores do FC Famalicão, Gustavo Sá e Mathias de Amorim, estão convocados para a seleção portuguesa de sub-21 para os próximos jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

Os dois médios, atuais referências do plantel de Hugo Oliveira, foram chamados para os encontros com Bulgária (10 de outubro) e Gibraltar (14 de outubro), ambos do Grupo B, que a seleção nacional lidera.

Os dois jogadores repetem a última convocatória de Luís Freire, na qual foram utilizados nas vitórias sobre Azerbaijão e Escócia.

 

Famalicão: Iniciativa Liberal compromete-se a trabalhar com as IPSS

Paulo Ricardo Lopes, candidato da IL à Câmara Municipal de Famalicão, afirma que «as IPSS são essenciais ao desenvolvimento de Famalicão e comprometo-me a trabalhar diretamente com elas para dar resposta às nossas crianças e idosos, sendo fundamental que haja um apoio efetivo também às IPSS mais longe do centro, que por esse facto enfrentam desafios adicionais nas deslocações».

A Iniciativa Liberal visitou o Centro Social e Paroquial de Joane, uma instituição que serve mais de 200 bebés e crianças, e vai abrir um novo espaço destinado aos idosos. Foram abordadas as dificuldades por causa do investimento ultrapassar o orçamentado, devido à inflação; os recursos humanos que são difíceis de fixar; e as vagas face às necessidades. A comitiva da IL, da qual fez parte o candidato a Joane Plácido Dias, ouviu, ainda, reivindicações para que a Câmara ajude nas deslocações dos utentes ao exterior.