Famalicão prepara detalhes para vencer em Arouca

Gustavo Garcia acredita na conquista dos três pontos diante do Arouca, no domingo, às 15h30, a contar para a 8.ª jornada. O FC Famalicão é 6.º classificado, com 12 pontos, à frente inclusive do Braga, e já esteve em lugares mais cimeiros. Uma boa entrada no campeonato, que tem pecado por alguma ineficácia na finalização, como se provou no último encontro, com o Rio Ave.

A equipa tem jogado bem, mas nesta fase o lateral diz que o importante é estar atento aos mínimos detalhes. «Temos trabalhado bem durante a semana e o objetivo é chegar lá e surpreender», refere.

A equipa famalicense tem manifestado dificuldade em marcar, apesar das oportunidades, mas Gustavo Garcia tranquiliza os adeptos, ao declarar que «o golo vai sair naturalmente, temos trabalhado para isso, e o importante é nunca perder o foco».

Todos são importantes, apesar das diferentes funções, e o lateral realça que o «primeiro ataque vem da defesa. Se estivermos bem lá atrás, é um grande passo, porque é muito importante não sofrer golos», menciona.

Gustavo Garcia, que foi utilizado diante do Rio Ave (0-0), sente-se bem acolhido no grupo, que considera «excelente». Chegou esta época ao FC Famalicão e já se sente em casa, agradecendo aos companheiros de balneário e estrutura técnica.