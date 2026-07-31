O presidente da SAD do FC Famalicão, Miguel Ribeiro, aproveitou a participação da equipa famalicense na Como Cup para abordar vários temas da atualidade, tanto relacionados com o clube como com a recente polémica que envolve Pedro Proença.

Miguel Ribeiro considera que a presença no torneio representa «o reconhecimento externo daquilo que temos feito internamente. É óbvio que isto resulta da trajetória que temos feito até hoje. É uma trajetória que ainda não foi consolidada com uma participação europeia, mas que é assinalável pela regularidade do crescimento», sublinhou. Recorde-se que a equipa orientada por Carlos Carvalhal disputa esta sexta-feira o jogo de atribuição do 3. º e 4. º lugares da Como Cup, frente ao conjunto liderado por Cesc Fàbregas.

Sobre o projeto do FC Famalicão e as expectativas para a nova época, o dirigente assume como objetivo continuar o crescimento. «Vimos de um 5. º lugar em que, reconhecidamente, jogámos bem, promovemos um bom futebol e valorizámos jogadores». Quanto ao mercado de transferências, garante que «continuamos atentos, porque o mercado está aberto».

Miguel Ribeiro concorda que com o mercado feito até agora o plantel está mais forte, mas nota que «vai precisar de tempo para crescer e fazer crescer». Como já referido em entrevistas passadas, o projeto da SAD assenta no jogador e no jogo, em função disso «tivemos a felicidade de encontrar disponível o Carlos Carvalhal, que nos dá todas as garantias de termos esse jogo positivo, de olhar para a baliza e de desenvolver talento e jogadores».

O líder das SAD famalicense também comentou a saída de Gustavo Sá para o Nottingham Forest, seguindo o médio por empréstimo para o Olympiacos até ao final da temporada 2026/27. Recorde-se que ambos os clubes pertencem ao universo empresarial de Evangelos Marinakis. Miguel Ribeiro garantiu que «as três partes ficaram absolutamente satisfeitas. O Famalicão faz estas operações e sai satisfeito delas, porque, se assim não fosse, não as faria».

Outro jogador que rendeu bastantes milhões foi Ibrahima Ba, que teve tudo certo para rumar ao RC Strasbourg, mas o negócio acabou por cair depois de o jogador alegadamente não ter superado os exames médicos. Sobre esse tema Miguel Ribeiro esclareceu que «foi um processo muito simples. Entre os clubes estava tudo acertado», explicou, acrescentando que tudo se resumiu a «questões entre o clube e o jogador». Perante esse cenário, surgiu o interesse do Sporting. «Já o tinham sinalizado e fecharam rapidamente», concluiu.

Relativamente ao tão falado novo estádio, Miguel Ribeiro considera que o atual recinto «é um limite ao crescimento do FC Famalicão» e reforçou que a prioridade passa por manter a infraestrutura no mesmo local. «O nosso grande propósito é que seja no mesmo local. Isto tudo assenta numa relação com o dono do estádio, que é o Município de Vila Nova de Famalicão, e naturalmente a responsabilidade da decisão não nos cabe a nós. Toda a gente que tem um papel neste tema terá de fazer a sua parte». Apesar da demora no processo, mantém total confiança no Município de Vila Nova de Famalicão. «Acredito que será capaz de resolver este tema», afirmou.

Outro dos assuntos abordados foi a divulgação de vários áudios de conversas privadas de Pedro Proença, nas quais o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol tece comentários muito pouco abonatórios para a arbitragem portuguesa. A polémica está instalada e Miguel Ribeiro confessou-se «preocupado» com a situação e defendeu que deveria existir «maior esclarecimento aos clubes». O dirigente deixou ainda um apelo para que «com a maior celeridade possível, tudo seja esclarecido, para retomarmos a paz e a confiança entre as instituições». / / Tiago Torres