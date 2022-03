Famalicão: Presidência de Proximidade leva Mário Passos a Oliveira S. Mateus

Oliveira São Mateus foi a segunda freguesia visitada por Mário Passos, no âmbito do roteiro Presidência de Proximidade, que leva o autarca famalicense a todas as localidades do concelho.

A visita de Mário Passos decorreu esta terça-feira, ficando marcada por um encontro com mais de 50 pessoas da comunidade, representantes de movimentos cívicos, durante o qual foi debatido o estado da freguesia. «Foi uma conversa longa, mas substancial, onde ficamos a perceber as principais apreensões dos cidadãos e verificado que estão muito concentradas na falta de habitação, no envelhecimento da população e nos transportes públicos», refere Mário Passos, assinalando o trabalho que a Câmara está a desenvolver nestes domínios, «com projetos como a Estratégia Local de Habitação, a Mobi.Ave, o Mais e Melhores Anos, entre outros», ajudarão a resolver estes problemas.

Nesta visita, o presidente da Câmara percorreu os locais onde o atual executivo pretende intervir em colaboração como o Município. Acompanhado pelo presidente da Junta, Carlos Valente, foi analisada a resolução de um problema antigo, relacionada com um passeio junto à Escola Básica, a intervenção em alguns arruamentos, a construção de passeios junto à farmácia, bem como a intervenção no Largo de Santana, entre outros.