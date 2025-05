Famalicão: Presidência de Proximidade leva Mário Passos a Ruivães e Novais

Implementar no território iniciativas que promovam a inclusão social dos cidadãos através do aumento da empregabilidade para combater situações de pobreza, é o objetivo do Município, através do Projeto CLDS 5G “SER… Feliz em Famalicão” (Contrato Local de Desenvolvimento Social), dinamizado em parceria com a Engenho – Associação Local de Desenvolvimento Local do Vale do Este. A capacidade instalada, as boas práticas, o trabalho em rede e o serviço de proximidade da Engenho, foram os fatores que pesaram na escolha da associação para ser parceiro deste projeto que estará em vigor até 2028.

Esta intervenção tem como eixo prioritário o emprego, formação e qualificação, para combater a exclusão social e promover a dignidade humana através do trabalho e da capacitação.

O CLDS 5G Famalicão aposta na proximidade, na escuta ativa e na cocriação de soluções, com foco nos desempregados, jovens, migrantes, cuidadores informais, pessoas com deficiência ou pertencentes à comunidade LGBTQIA+. O plano contempla ações de mentoria, capacitação, encaminhamento profissional, estímulo ao empreendedorismo e valorização da diversidade para capacitar pessoas, para reconstruir novas histórias de vida.

O CLDS-5G funcionará em articulação com as 10 comissões sociais interfreguesias, com intervenção em todo o território e atendimentos descentralizados nas freguesias em articulação com o tecido empresarial. Desta forma, pretende-se comprometer e envolver todos os agentes na procura de soluções para fazer face aos problemas de desemprego, baixas qualificações e situações de exclusão social.

O objetivo da medida «é empoderar e capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade no concelho, promovendo a sua integração profissional, social e pessoal interconectando os agentes locais de forma a promover a capacitação, o desenvolvimento de atitudes e disposições para o emprego, e para percursos de qualificação, capazes de consolidar maior coesão social e gerar um desenvolvimento económico inclusivo», explica Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão.