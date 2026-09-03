O Presidente da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, Hélder Filipe Costa, vai dedicar o dia 1 de cada mês a receber pessoalmente os comerciantes do concelho que quiserem apresentar problemas, preocupações, sugestões ou ideias para a dinamização do comércio tradicional.

A iniciativa pretende reforçar a proximidade entre a ACIF e os comerciantes que tem uma visão privilegiada sobre aquilo que pode ser feito para tornar as zonas comerciais mais atrativas.

Para o Presidente da ACIF, a proximidade deve traduzir-se em ações concretas. “Não queremos apenas ouvir. Queremos perceber o que podemos fazer. Uma preocupação apresentada por um comerciante pode transformar-se numa proposta da ACIF, numa iniciativa conjunta ou numa solução que beneficie todo o comércio. É essa ponte que queremos construir”.

Temas como estacionamento e mobilidade, segurança, animação comercial, eventos, digitalização, formação e horários são exemplo do que poderá ser abordado.

Hélder Filipe Costa considera essencial que os comerciantes sejam uma voz ativa na definição das estratégias para o futuro. “Ninguém conhece melhor uma loja, uma rua ou uma zona comercial do que quem lá trabalha todos os dias. Se queremos dinamizar o comércio tradicional, temos de começar por ouvir quem está no terreno. As melhores ideias podem estar precisamente atrás de um balcão”.

Os interessados em agendar uma reunião devem fazer a sua marcação prévia junto da ACIF.

Com esta iniciativa, a Associação Comercial e Industrial de Famalicão quer reforçar os valores de uma Associação presente, próxima e disponível para trabalhar, em conjunto com quem contribui para a vitalidade económica e social do concelho.