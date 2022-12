Famalicão: Presidente da Assembleia de Freguesia de Riba de Ave renuncia ao cargo

Este fim de semana há alterações ao serviço de recolha de resíduos domésticos no concelho.

Amanhã, sábado, mantém-se a recolha nos circuitos diurnos; já os circuitos noturnos, a título excecional, serão efetuados durante a tarde, devendo, os munícipes colocar os resíduos nos locais habituais, até às 13h00. Esta exceção não se aplica à recolha do lixo nos circuitos noturnos da cidade. Neste caso, a recolha será efetuada excecionalmente no domingo, primeiro dia de 2023, durante a noite, devendo os munícipes colocar os resíduos nos locais habituais, entre as 20h00 e as 21h00.