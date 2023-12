Famalicão: Presidente da Câmara agradece contributo das comissões de Honra e Científica das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril

A programação das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril está a ser preparada pelas comissões de Honra e Científica criadas para o efeito. As duas comissões reuniram esta segunda-feira com o propósito de partilhar opiniões e acertar estratégias que vá ao encontro das suas pretensões, designadamente a celebração da conquista da Liberdade privilegiando a dimensão pedagógica, através de ações em contexto de sala de aula, exposições e uma programação cultural alinhada com a temática, nomeadamente, através da programação da Casa Das Artes.

Recorde-se que a Comissão de Honra é constituída por personalidades famalicenses que se destacaram na oposição democrática, no decurso dos acontecimentos do 25 de Abril e no processo de consolidação democrática e de valorização do poder local. É o caso do Capitão de Abril Coronel José Luís Bacelar e de todos os presidentes de Câmara vivos do período democrático, assim como todos os presidentes da Assembleia Municipal.

No encontro, o presidente da autarquia, Mário Passos, agradeceu o contributo e o envolvimento de todos, «sinal do quanto continuam empenhados na promoção dos valores de Abril». É objetivo do Município fazer das comemorações «uma oportunidade para a valorização da liberdade, da democracia e do poder local».

Em Famalicão, as comemorações do 50.º aniversário da conquista da Liberdade vão decorrer sobretudo no próximo ano, mas já arrancaram em novembro último com o colóquio “De Famalicão para o Mundo: O 25 de Abril de 1974 – Significado de uma data histórica em Vila Nova de Famalicão” e com a exposição “25 de abril de 1974. Quinta-feira”, de Alfredo Cunha, composta por fotografias captadas no dia em que aconteceu a Revolução dos Cravos, quando ainda era um jovem fotógrafo amador.