Famalicão: Presidente da Câmara agradeceu a dedicação em prol «do sonho desportivo de tantos jovens»

O executivo municipal aprovou, esta quinta-feira, a abertura do concurso público para a construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) na freguesia de Joane. A obra, com valor base de 2,2 milhões de euros, vai nascer num terreno com uma área de 2825 m2, na rua da Ribeira, nesta vila.

A futura USF de Joane, um anseio antigo da Junta de Freguesia, terá mais de uma dezena de gabinetes médicos, espaços para os cuidados de saúde gerais, enfermagem, gabinetes de cuidado à saúde da mulher e infantil, área administrativa, área de apoio e salas de espera, instalações sanitárias, entre outros espaços.

A construção da nova USF de Joane resulta de um conjunto de contratos-programa celebrados pelo Município com a Administração Regional de Saúde do Norte e que serviram de base para a apresentação de candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com vista à construção e apetrechamento de equipamentos de cuidados de saúde primários.

Recorde-se que além de Joane, encontra-se também em curso um procedimento para a USF de São Miguel-o-Anjo, em Calendário, e projetos para novas unidades nas freguesias de Nine e Ruivães e para a requalificação do Centro de Saúde de Famalicão e do Centro Diagnóstico Pneumológico.

«Em fevereiro, demos um passo importante para a materialização da nova USF de S. Miguel-o-Anjo, em Calendário, e, hoje, foi a vez de começar a materializar a nova USF de Joane», referiu o presidente da Câmara Municipal. Nestes processos, Mário Passos realça o compromisso da autarquia em «modernizar e melhorar o parque de unidades de saúde do concelho, de forma a garantir uma resposta eficaz às necessidades da população na prestação de cuidados de saúde».