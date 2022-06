Famalicão: Presidente da Câmara anuncia melhoramentos na zona exterior do cemitério de Castelões

Na visita à freguesia de Castelões, integrada na Presidência de Proximidade, foi abordada a questão da intervenção no espaço exterior do cemitério de Castelões, nomeadamente, o aumento dos lugares de estacionamento, a construção de passeios e o melhoramento dos muros que circundam o cemitério, assim como o reforço das condições de segurança dos peões, através da colocação de passadeira sobrelevada em zonas críticas, e o arranjo de troços viários que se encontram em mau estado, como é o caso da Travessa Dr. Bernardo Fonseca e Castro.

Para além da reunião pública com a comunidade local, o edil percorreu a freguesia e projetou obras na companhia do presidente da Junta, Francisco Sá.

Acerca das preocupações com as condições do espaço exterior do centro escolar, o edil referiu que «está a ser efetuado um levantamento das necessidades do parque escolar do concelho, para verificar e intervir nas situações mais urgentes», destacando que já está em curso a capacitação dos logradouros dos recintos escolares.

À semelhança do que se passa noutras freguesias, a população de Castelões mostrou preocupação com o défice de transportes públicos e com as condições logísticas das associações e grupos locais. No que se refere ao reforço dos transportes, o presidente de Câmara reiterou que está a ser criada uma rede que permitirá «aumentar significativamente a oferta da rede de transportes públicos».

Sobre outros assuntos que preocupam a comunidade, o líder do executivo municipal referiu que «a Câmara continuará a dar o devido apoio (…) concluiremos os projetos em curso e nos manteremos atentos aos assuntos mais prementes. O trabalho informal, aqui existente, tem muito valor para a sociedade civil», elogiou.

Ao cabo de algumas deslocações no âmbito da Presidência de Proximidade, Mário Passos destacou que «as conversas que tenho tido com a população têm sido valiosas para o desenvolvimento de Famalicão».