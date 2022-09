Famalicão: Presidente da Câmara dá sangue e o exemplo

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, estará em Famalicão, no dia 20 de setembro, para um jantar-debate com os empresários do Minho.

A iniciativa, marcada para as 19 horas, no Solar da Villa, em Brufe, é da Associação Empresarial do Minho (AEMinho) que visa analisar e debater a proposta de lei que concretiza a agenda do trabalho digno e que contempla 70 medidas que trazem mudanças ao Código do Trabalho.

A conversa com a Ministra Ana Mendes Godinho visa abordar estas alterações que incluem limitações à renovação dos contratos de trabalho temporário, fomentam a conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar e combatem o trabalho não declarado.

Com o intuito de garantir aos empresários minhotos a melhor compreensão sobre estes temas e as reais implicações no dia a dia das empresas e dos seus trabalhadores, a AEMinho promove um painel de discussão em jeito jantar-debate com José Teixeira (DST), Paula Arriscado (Salvador Caetano) e José Manuel Fernandes (Frezite). A moderação será feita por Marta Leite Castro.

As inscrições devem ser feitas através do site da AEMinho, onde há mais informações sobre a agenda deste encontro.