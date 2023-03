Famalicão: Presidente da Câmara deu os parabéns à Dona Isaura que fez 100 anos

A Porminho Alimentação, em colaboração com a AEP – Associação Empresarial de Portugal, vai partilhar com jovens empreendedores experiência e conhecimento. Esta quinta-feira, dia 30, o administrador da empresa, sedeada em Outiz, vai falar com empresários que têm empresas recentes e estão ainda a absorver conhecimento.

Este encontro surge no âmbito da ação “Meetups em Empresas” e insere-se na atividade “Meet and Learn” do projeto Desafios 5.0do.

O primeiro “Meetup em Empresas” aconteceu em novembro do ano passado e proporcionou um encontro com a empresa Farol de Ideias. O segundo aconteceu já este ano, em fevereiro, com o Banco Português de Fomento. O terceiro é com a Porminho, uma empresa de referência no setor agroalimentar.

A participação no encontro online é gratuita, mas sujeita a inscrição.

Recorde-se que o desafio 5.0 foi lançado pela AEP em novembro de 2021 para promover o espírito empresarial do Norte e Centro do país. O objetivo é consolidar um novo perfil empreendedor, apoiado em ideias inovadoras e criativas, que possam responder aos desafios sociais do novo paradigma de evolução da sociedade 5.0.

No final da quarta edição, em junho de 2023, data prevista para o fim do Desafios 5.0, os 25 melhores projetos receberão apoio para consolidar o plano de negócios, viabilizar oportunidades de negócio, robustecer e potenciar a viabilização dos projetos apresentados. Aos seis melhores projetos serão atribuídos prémios (Speed Up) individuais, no valor de 5 mil euros.

O programa Desafios 5.0 é uma iniciativa da AEP financiada pelo COMPETE 2020, no âmbito do Portugal 2020 e com o apoio da União Europeia através do Fundo Social Europeu. Conta com o apoio de empresários, startups, administração pública, municípios e outras associações empresariais.