Famalicão: Presidente da Câmara recebe equipas do FAC e Riba d´Ave

Ao final da tarde desta quinta e sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal, recebe as equipas de hóquei em patins do FAC e do Riba d´Ave, formações que garantiram, na época passada, o regresso ao principal escalão da modalidade.

O Famalicense venceu a zona Norte, enquanto que os ribadavenses terminaram a prova no segundo posto.

No salão sobre dos Paços do Concelho, a primeira formação a ser recebida é o FAC, às 18h30, desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, às 18 horas, é a vez do Riba d´ Ave.