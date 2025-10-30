Famalicão: Presidente da Câmara reitera urgência da requalificação e ampliação do hospital

Esta quarta-feira, na sessão de abertura do 32.º Encontro de Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, o presidente da Câmara Municipal reafirmou que o seu executivo «não medirá esforços na luta por mais e melhores cuidados de saúde no concelho, considerando que «em Vila Nova de Famalicão orgulhamo-nos de colocar a saúde e a qualidade de vida dos nossos concidadãos no centro da ação».

Na Casa das Artes, o autarca famalicense repetiu o pedido de atenção da tutela para a necessidade urgente da requalificação, ampliação e modernização do Hospital de Famalicão e deixou a garantia de que a Câmara Municipal vai continuar a investir na melhoria dos cuidados de saúde primários. Mário Passos elencou os investimentos para a construção/reabilitação de sete unidades de saúde familiares do concelho e sublinhou os diversos projetos municipais promotores de qualidade de vida e a importância de políticas públicas para o bem-estar mental, físico e social.

A abertura do encontro contou com as intervenções do Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes; de Ana Correia de Oliveira, da Direção Executiva do SNS; de Ana Filipa Luz, da Administração Central do Sistema de Saúde; de Fábio Borges, da USL Médio Ave; e de Maria da Luz Loureiro, coordenadora do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte.

O objetivo do encontro, que prossegue esta quinta-feira, visa a troca de experiências formativas, clínicas e organizacionais, proporcionando a atualização técnico-científica e a divulgação de trabalhos científicos entre todos os que estão ligados à formação na área de especialização em Medicina Geral e Familiar.

A reunião anual de Médicos Internos e Orientadores de Formação é organizada pelas Direções de Internato Camilo Castelo Branco e Nuno Grande II, da USL do Médio Ave, e conta nesta sua edição com cerca de mil participantes.