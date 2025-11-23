Famalicão: Presidente da Câmara reúne com novos presidentes de junta

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, reuniu na última semana com todos os presidentes de junta recentemente eleitos, numa sessão destinada a marcar o início de um novo ciclo autárquico.

No encontro, o autarca garantiu a total disponibilidade do executivo municipal para continuar a apoiar o trabalho das juntas de freguesia ao longo dos próximos quatro anos. Mário Passos destacou a importância de manter uma relação próxima, assente na cooperação e no diálogo, como condição essencial para responder aos desafios do concelho.

A reunião serviu também para alinhar prioridades e reforçar o compromisso de colaboração entre o município e as freguesias, com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida das populações locais.