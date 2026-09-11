No âmbito do Roteiro pelo Turismo, o presidente da Câmara participa, este sábado, 12 de setembro, numa vindima no Souto`s Village, em Landim. Um espaço de alojamento local, inserido num ambiente rural e de preservação da paisagem, que promove o contacto com a natureza e com a história, preservada no espigueiro tradicional, na capela, na Casa do Souto e na Fonte da Moura, imortalizada nos escritos de Camilo Castelo Branco. Tem passagem direta pelo Trilho da Cangosta do Estêvão e está próximo da Casa de Camilo.

O autarca visita o espaço no âmbito do roteiro que dedica ao turismo, à gastronomia e à promoção de produtos locais e turísticos que valorizam o património.