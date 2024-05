Famalicão: Presidente da Concelhia do CHEGA eleito vice da Distrital do partido

Edgar Reis e Daniel Silva, pilotos do Team Transfradelos vão participar na Baja TT Lagos com carros da categoria Challenger (T3), Edgar Reis com um Taurus e Daniel Silva no habitual Can Am Maverick.

Esta é a terceira prova da temporada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, disputada entre os dias 17 e 19 de maio, de sexta-feira a domingo, no Algarve.

Edgar Reis vai disputar a prova algarvia com o navegador Fábio Ribeiro que o vai acompanhar pela primeira vez nesta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). “Será a nossa primeira prova mas certamente vamos entender-nos de forma a no final conseguir aquilo que são os nossos objetivos no Algarve: primeiro terminar, dando o nosso melhor e se com isso conseguir-mos ser competitivos, mais satisfeitos vamos sair”, afirma Edgar Reis.

Daniel Silva regressa ao CPTT na companhia de Hugo Lopes. A dupla espera tirar proveito do conhecimento que vai adquirindo do carro em que competem “fizemos algumas afinações relativamente à última prova e vamos tentar melhor aquilo que tem sido a nossa prestação, sabendo de antemão que esta categoria está cada vez mais competitiva e disputada a um ritmo muito alto”.

O Team Transfradelos vai estar na prova algarvia também a dar assistência ao campeão nacional Tiago Reis que estará em prova com a Toyota Hilux T1+.