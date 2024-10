Famalicão: Presidente da Federação Portuguesa de Futebol entrega certificados a vários clubes famalicenses

Na passada semana, em Guimarães, o FC Famalicão recebeu, das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o certificado e a placa que distingue o clube como Entidade Formadora 5 estrelas, distinção máxima que o emblema famalicense recebe pela quarta época consecutiva. Esta foi a formalização da avaliação, conhecida em maio passado, com o clube a receber uma pontuação global de 90.75 referente a vários critérios em termos de futebol de formação.

Para além da elevada componente competitiva – com todas as equipas de formação nas divisões principais dos respetivos escalões – o Famalicão viu reconhecida a qualidade das condições disponibilizadas no Centro de Treinos para a prática do futebol. O Futebol Clube Famalicão está, assim, «na elite do futebol de formação como entidade formadora cinco estrelas a nível nacional e continua, todos os anos, a melhorar as suas instalações para continuar na vanguarda do futebol de formação», escreve o clube numa publicação nas redes sociais.

Para além do FC Famalicão, outros clubes famalicenses receberam esta certificação da Federação Portuguesa de Futebol referente à época desportiva 2023/2024.

De entre as certificações atribuídas pela FPF, três estão ligadas ao futsal masculino, dez ao futebol masculino e duas ao futebol feminino.

No futebol masculino foram certificados os seguintes clubes: Futebol Clube de Famalicão (5 estrelas), Associação Desportiva e Cultural São Mateus, a Associação Desportiva Ninense, o Clube Desportivo de Lousado, o Grupo Desportivo de Joane, o Ribeirão Futebol Clube, a União Desportiva de Calendário, Associação Desportiva Oliveirense 1952 e o Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa com classificação entre três e duas estrelas. Já a Academia Elite Sport – Associação de Futebol, a Associação Desportiva Evolution Soccer Academy e o Futebol Clube Brufense 1957.

No futebol feminino foram certificados o Futebol Clube Famalicão (três estrelas) e a Associação Desportiva Juventude de Mouquim (“Centro Básico de Formação de Futebol”); no que refere ao futsal masculino, a Associação Cultural e Desportiva Sporting Clube Cabeçudense, a Associação Desportiva Colégio das Caldinhas e a Associação Desportiva e Cultural São Mateus foram consideradas Entidade Formadora 3 Estrelas.

Na área desportiva sob a tutela da AF Braga 93 clubes receberam os respetivos certificados e placas. A cerimónia contou com a presença do presidente da FPF, do responsável máximo da AF Braga, Manuel Machado, e do vereador do Desporto do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, que acompanhou os clubes famalicenses na cerimónia que decorreu em Guimarães, no Teatro Jordão.