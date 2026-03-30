Famalicão: Prestação média da casa subiu 144% (350€→855€)

Está cada vez mais difícil comprar casa em Vila Nova de Famalicão. O Boletim Económico de março do Banco de Portugal coloca o concelho no grupo dos municípios do litoral norte com menor acessibilidade à habitação, numa tendência nacional que se agravou fortemente nos últimos anos.

Entre 2019 e 2023, o esforço financeiro para adquirir uma casa mediana duplicou no país: a prestação mensal passou de 350€ para 855€, num empréstimo que representa 90% do valor da casa, a 35 anos. O montante financiado subiu de 96.800€ para 146.400€, pressionado pela escalada dos preços e pelo aumento das taxas de juro.

O Banco de Portugal considera que valores acima de 40% do rendimento mediano já sobrecarregam uma família típica, e em 2023, 104 municípios já estavam nessa zona vermelha. Famalicão aparece inserido neste contexto preocupante do litoral, onde a pressão sobre os rendimentos das famílias só aumenta.

Fonte: Boletim Económico, Banco de Portugal, março 2026