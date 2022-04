Famalicão: Prestige Health festeja aniversário e recebe prenda de “Excelente”

No próximo sábado, o Futebol Clube de Famalicão desloca-se a Lisboa para defrontar o Sport Lisboa e Benfica, a partir das 18 horas, em jogo referente à 31.ª jornada da Liga Portugal Bwin.

Os interessados em assistir à partida devem efetuar a reserva de bilhete, com um custo de 20 euros, na Loja Oficial do Famalicão, até às 19 horas, desta quinta-feira. Fruto das condições impostas pelo SL Benfica, quem pretenda adquirir bilhete deve munir-se do documento de identificação e fornecer o email, para o qual será, posteriormente, enviado o bilhete de jogo.

O Famalicão disponibiliza transporte, acrescendo apenas 5 euros ao valor do ingresso para este jogo. A saída do autocarro está marcada para as 12 horas, junto à entrada da Bancada Placard.pt.

A apresentação do documento de identificação, que deverá corresponder ao do adepto que adquiriu o ingresso, é obrigatória à entrada do recinto.