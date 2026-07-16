Famalicão: Primeira angariação de fundos para a festa a S. Pedro (Bairro) é sábado

Em comunicado emitido esta quinta-feira, o Partido Socialista responsabiliza a Câmara Municipal, nomeadamente o presidente Mário Passos, «pela grave situação de abandono dos caminhos florestais do concelho»; e garante que essa degradação «comprometeu seriamente o combate ao grande incêndio que teve início na freguesia de Vermoim há duas semanas».
O assunto foi levado à última reunião de Câmara, a 10 de julho, pelo vereador socialista Eduardo Oliveira. Na altura, o presidente da Câmara refutou as acusações. «O que diz é grave», acusou Mário Passos. «A Câmara faz a manutenção dos caminhos florestais por via da sinalização dada pelas próprias corporações de bombeiros», esclareceu o presidente da Câmara, dando conta que todos os caminhos referenciados foram limpos.
No comunicado desta quinta-feira, o PS volta a falar sobre o assunto e atesta que o mau estado das vias florestais não é recente e assegura que, há cerca de três anos, o presidente da Câmara foi sensibilizado para este problema. Na altura, «foi realizada uma vistoria aos caminhos florestais, realizada em veículo todo-o-terreno, para atestar as condições de circulação, em que o PS captou imagens que comprovam o estado de abandono e a intransitabilidade das vias». Adianta, também, que recolheu relatos de bombeiros, testemunhos que considera «alarmantes».
O partido considera, por isso, «inadmissível que, três anos após o primeiro aviso, continue a verificar-se uma “negligência total”», o que revela «falta de planeamento».