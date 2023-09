Famalicão: Primeira eliminatória da Taça AF Braga a 24 de setembro

A comunidade LGBTQIAP+ sai à rua no próximo sábado, dia 9 de setembro, com a Marcha do Orgulho e com o lema “Famalicão Para Todos”.

Este ano, a marcha mantém o mesmo percurso do ano passado, tendo como ponto de encontro, às 15 horas, a Praça Dona Maria II, junto à Fundação Cupertino de Miranda.

O principal objetivo da Humanamente, movimento pela defesa dos direitos humanos, e promotor da Marcha LGBTQIAP+ de Famalicão, Guimarães, Santo Tirso, Vizela e Póvoa de Varzim, é que o poder local coloque no debate político a promoção da igualdade de género, o combate ao machismo, racismo e lgbtfobia, e que se garanta meios para defender as vítimas de violência doméstica.

Em nota à imprensa, Diogo Barros, porta-voz da Humanamente e da Comissão Organizadora da Marcha LGBTQIAP+ de Famalicão, lamenta que, tal como no ano passado, «o edil famalicense não tenha abertura para qualquer tipo de diálogo e ainda dificulte agilização e os procedimentos envolventes à mesma, não tendo ainda dado qualquer tipo de resposta ao movimento após o devido envio do aviso legal. Relembrando que, no ano passado, o movimento teve que insistir ao longo de duas semanas para ter qualquer resposta», acusa.

O jovem ativista famalicense relembra que a Marcha do Orgulho é uma manifestação de salvaguardada pela Constituição da República Portuguesa.