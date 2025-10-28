Famalicão: Primeira reunião de Câmara é esta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira, dia 29 de outubro, às 15 horas, realiza-se a primeira reunião de Câmara do novo executivo, eleito a 12 de outubro e que tomou posse este domingo.

Entre os pontos da agenda, está a fixação de cinco vereadores a tempo inteiro e a delegação de competências em cada um deles. Está também previsto o acerto da periodicidade das reuniões ordinárias do executivo municipal, cuja proposta é que continuem a ser às quintas-feiras (quinzenais), com início às 10 horas, no salão nobre do edifício.

Presidente da Câmara é Mário Passos, vereadores pela coligação PSD/CDS-PP – Hélder Pereira, Susana Pereira, Augusto Lima, Pedro Oliveira e Vânia Marçal. Na oposição, pelo PS, Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Ivo Sá Machado e Neide Ribeiro. Pelo Chega Pedro Alves.