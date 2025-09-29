Famalicão: Primeiro livro da coleção “Identidade(s) Famalicão” apresentado sábado

O livro “Vilarinho das Cambas – História e Memória de uma Comunidade Paroquial” vai ser apresentado na noite do próximo sábado, pelas 21h00, na Igreja Paroquial, sessão que é de entrada livre. A publicação faz parte da coleção “Identidade(s) Famalicão” que pretende divulgar investigações consistentes sobre o concelho de Vila Nova de Famalicão, trazendo-as para o espaço público e contribuindo para novas investigações e uma compreensão mais alargada do território e da identidade local.
Da autoria de Diogo Cardoso, jovem investigador natural da freguesia, obra é o primeiro volume da coleção “Identidade(s) Famalicão”, promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão.
A obras percorre a trajetória evolutiva de Vilarinho das Cambas, explorando a dimensão histórica, cultural e religiosa. Entre os temas, destacam-se a possível existência de um mosteiro medieval, a transformação e reconfiguração dos espaços paroquiais ao longo dos tempos e os processos subjacentes às obras do século XX. A publicação também inclui uma análise comparativa com outras freguesias do concelho e áreas circundantes, permitindo identificar linhas de continuidade e redes de influência no plano arquitetónico, cultural e religioso.