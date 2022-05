Famalicão: Primeiro Ultra Trail (50km) realiza-se no dia 21 de maio

A primeira fase do processo que lavará à elaboração do novo Plano Estratégico 2022-2030 decorreu durante mais de um mês e terminou a 30 de abril, depois de 17 sessões temáticas e de rua, contando com perto de um milhar de famalicenses que responderam ao repto lançado pela Câmara Municipal e apontaram o caminho para o melhor futuro de Vila Nova de Famalicão.

Neste processo participativo ficaram vincadas as diferentes dimensões de ação e desenvolvimento concelhio, desde as políticas para a Juventude, Saúde, Educação, habitação, passando pela estratégia local para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. As cidades inteligentes e sustentáveis, a estratégia cultural, a integração, a mobilidade sustentável e o futuro do turismo foram outros temas que deram o mote para as mais de dez iniciativas temáticas, como encontros comunitários, reuniões de trabalho e de diagnóstico e workshops, que deram corpo ao programa dos “Dias de Famalicão. 30”

São, assim, anuncia o município, centenas de contributos para a elaboração do documento orientador «que vai definir os projetos estratégicos e prioritários para o desenvolvimento do concelho nos próximos anos». O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, deixa uma palavra de agradecimento a todos quantos participaram neste processo que, garante, não se esgota com o fim dos “Dias de Famalicão. 30”. O autarca fala num processo constante, «num exercício de auscultação praticamente diário que pretendo exercer enquanto presidente de Câmara».

O processo segue agora para uma fase de análise e de preparação e elaboração do documento estratégico.

Recorde-se que entre 26 de março e 30 de abril, a Câmara Municipal lançou a pergunta “Como desejaria que fosse Famalicão em 2030, para que seja o lugar ideal, o seu lugar do futuro?” dando o mote para a elaboração do novo Plano Estratégico do município 2022-2030 para alinhamento da estratégia municipal face às prioridades e recursos das estratégias internacionais e nacionais, nomeadamente os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS” e o novo ciclo de programação europeia.

Ao longo de mais de um mês, o Famalicão.30 interpelou os agentes do território dos mais variados domínios a pensar na melhor estratégia para o melhor futuro de Famalicão.