Famalicão: Privados ajudam EARO a tirar atletas da estrada

Mais de 18 mil alunos regressaram às escolas de Vila nova de Famalicão, distribuídos por 795 turmas em 140 estabelecimentos de ensino. A oferta foi alargada com mais 8 turmas no 1.º Ciclo. Neste arranque do ano letivo no concelho, a Câmara Municipal dá conta de um orçamento que ultrapassa os 54 milhões de euros, «num aumento na ordem dos 15% face ao ano anterior».

Os números foram comunicados em Ribeirão, pelo presidente da Câmara Municipal, no decurso da sessão de homenagem aos professores e educadores de infância que se aposentaram nos dois últimos anos letivos. Na passada quinta-feira, o autarca deu conta que o maior volume do investimento vai para a renovação do parque escolar e que no próximo ano estão previstos cerca de 26 milhões para melhorar as condições das escolas do concelho. Este valor será aplicado em novas construções, requalificações, projetos de arquitetura de futuras intervenções, melhoria das condições de eficiência energética dos edifícios, pequenas conservações ou reparações. A construção do novo jardim de infância de Delães, cujo arranque da obra foi consumado no dia anterior, «é um exemplo desses investimentos», reforçou o autarca.

Neste orçamento, para 2026, há uma importante fatia para os Recursos Humanos – 14,5 milhões de euros – para reforço dos Assistentes Operacionais (mais 40 que no ano letivo anterior) e uma centena de Técnicos Superiores que vão assegurar o desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico.

O investimento «que temos feito no parque escolar prepara-nos para a tendência de subida do número de alunos, permitindo-nos garantir a qualidade de ensino que desejamos», acrescenta o autarca.

Nas refeições escolares, o investimento municipal ronda os 4,6 milhões de euros, com a Câmara Municipal a garantir o apoio no pagamento das refeições aos alunos dos escalões de apoio social e ao diferencial entre o valor pago pelos alunos e o valor efetivo das refeições. Mantém-se, também, a comparticipação na distribuição da fruta e leite para os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo e os lanches escolares, fornecidos em articulação com as Juntas de Freguesia.

Para os transportes, o orçamento é de 1 milhão de euros, com destaque para serviços sem qualquer encargo para as famílias, para todos os alunos com necessidades de saúde especiais e, ainda, para os circuitos especiais operacionalizados pela autarquia para assegurar, por exemplo, o transporte gratuito para os alunos do ensino articulado no âmbito da formação da música, da dança e do teatro.

Entre os vários apoios às famílias, destaque para a oferta dos vouchers, de 24 e 12 euros, aos alunos dos escalões da Ação Social Escolar para a aquisição de material escolar e para a oferta dos cadernos de atividades de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês aos alunos do 1.º Ciclo das escolas que requerem este material.

No Ensino Secundário, Vila Nova de Famalicão é o município do Ave com mais alunos matriculados no Ensino Profissional. Nota, também, para os 8 novos Centros Tecnológicos Especializados a instalar no concelho – de um total de 16 aprovados para a sub-região do Ave – num investimento de cerca 9,7 milhões de euros.