A primeira jornada da pró nacional da AF Braga está marcada este fim de semana e a abrir há o dérbi entre a AD Ninense a AD Oliveirense. Um jogo de muitas emoções, até pelo regresso dos ninenses à pró nacional, marcado para a tarde deste domingo, às 16 horas, em Nine. As duas equipas mantêm muito da estrutura da época passada, incluindo as equipas técnicas. Tiago Pinto continua na formação de Nine e Ricardo Martins em Oliveira Santa Maria.

O GD Joane, treinado por Sérgio Campos, recebe o Ponte no mesmo dia e hora, no Estádio de Barreiros, na vila joanense.