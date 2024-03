Famalicão: Pró-Nacional regressa com dérbi entre Joane e Ninense

Depois de uma pausa, para os oitavos de final da Taça AF Braga, o pró nacional prossegue no próximo sábado, com a disputa da jornada 24. O grande destaque, no que às equipas famalicenses diz respeito, vai para o dérbi entre o Joane e o Ninense, marcado para as 15 horas, tal como as restantes partidas.

O Joane, segundo classificado, com 45 pontos (menos um jogo), a dois do líder Maria da Fonte, recebe a formação ninense que ocupa o décimo primeiro posto, com 31 pontos.

Nesta jornada, o Bairro (16.º, 21 pontos) recebe o Forjães (8.º, 32 pontos) e a Oliveirense (3.ª, 43 pontos), que também joga em casa, defronta o Amares (18.º, 4 pontos).

Também no sábado, às 15 horas, joga-se a jornada 21 da divisão de honra e, na série B, o S. Cosme (11.º, 23 pontos) joga em casa do Taipas (10.º, 28 pontos).

Na 1.ª divisão joga-se a jornada 18, com o líder Lousado, com 38 pontos, a jogar em casa do Celeirós B. Outras partidas: Delães-Louro, Mouquim-Ruivanense, Figueiredo-S. Cláudio, Operário-Gondifelos, Calendário-Fradelos.