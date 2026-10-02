Depois da paragem de uma semana, a pró nacional da AF Braga regressa este fim de semana para a terceira jornada. No sábado, a AD Ninense recebe o Santa Maria. No domingo, também às 16 horas, o Joane recebe o Santa Eulália e a Oliveirense joga em casa do Merelinense. A AD Ninense ainda não pontuou, enquanto que Joane e Oliveirense somam duas vitórias.

Ainda na AF Braga, a divisão de honra vai jogar a segunda jornada, com o Bairro a visitar, este sábado, o Operário Campelos. No domingo, o S. Cosme recebe o Antime e o Operário visita o Taipas. Os jogos são às 16 horas.