Famalicão: Problema mecânico tira Tiago Reis do Rally Raid de Portugal

O Vizela visita, este sábado, o Estádio Municipal e Armando Evangelista antecipa, desde logo, «um dos jogos mais difíceis até ao final da época». O adversário é penúltimo e vive problemas internos, circunstâncias que o técnico do Famalicão não valoriza. Evangelista, no segundo jogo no comando técnico, garante que pela frente há «um adversário com princípios e comportamentos bem assimilados, que tem mais um jogo e mais uma oportunidade para poder sair da zona desconfortável em que se encontra. É um adversário que ainda acredita» e o jogo em Famalicão «é mais uma oportunidade que vão encarar como o jogo da vida deles. É desta forma que temos de olhar para eles. Vêm jogar a vida a nossa casa». Neste sentido, prosseguiu, «não podemos olhar para o Vizela como estando sobre brasas ou com diferendos internos. Já tiveram resultados semelhantes ao que tiveram no último jogo e deram respostas positivas. É dessa forma que temos de encarar o adversário, porque só assim vamos ter uma entrada forte, para os levar para o desconforto. É um dos jogos mais difíceis».

Sobre os perigos que o Vizela pode apresentar, Evangelista fala da facilidade «como projeta os extremos no jogo interior, vão buscar espaço entrelinhas, um aspeto difícil de contrariar. Pode surpreender e jogar com 2 avançados ou só com 1 e com uma linha de 3 à frente ou até num 4-4-2. Tivemos de precaver estas formas de jogar. Há outras situações que não são para aqui chamadas, porque não posso dizer tudo. No entanto, prefiro olhar para a minha equipa e ver o que podemos fazer. Sabendo que vai ser um jogo difícil, acredito que, jogando em casa e depois de uma vitória fora, os adeptos vão aparecer em força e ajudar na segunda vitória, que será inédita esta época».

No jogo de estreia, em Barcelos, apresentou um 4-2-3-1 que é, como assume, um ponto de partida. «Em 15 dias, não podemos trabalhar todas as dinâmicas que pretendemos. É impossível. Nem em dois meses, muito menos em 15 dias. É um ponto de partida para o que pretendemos». Em termos de dinâmicas, Evangelista reconheceu que podem andar num 4-4-2, 4-1-3-2. «Vamos passando os comportamentos com algum cuidado para não bombardearmos os atletas com a informação a mais. Quando sentirmos que está assimilada, damos mais informação».

Na antevisão ao jogo, feita ao final da manhã desta sexta-feira, Armando Evangelista voltou a assumir que, neste momento, os pontos são o mais importante. «Não podemos esconder isso. São importantes porque sabemos que o resultado vai sustentar o nosso trabalho, vai trazer confiança e alegria para evoluirmos nos capítulos que pretendemos». Já sobre eventuais alterações ao onze que apresentou na sua estreia, diante do Gil Vicente, apenas garantiu a titularidade de Enea que vai substituir, no eixo da defesa, o castigado Justin de Hass.

FC Famalicão x FC Vizela jogam a partir das 15h30 deste sábado, no Estádio Municipal, a contar para a jornada 28 da Liga Betclic.

