Famalicão: Problema na rede de média tensão deixa freguesias de Avidos e Lagoa sem luz

A noite deste sábado fica marcada por um corte na rede de energia que afetou as freguesia de Avidos e Lagoa, em Famalicão.

Na origem do corte terá estado um problema que afetou a rede de média tensão, tendo comprometido o habitual fornecimento de energia nas duas freguesias famalicenses.

No terreno, e de forma a solucionar o problema, já se encontram as equipas técnicas.