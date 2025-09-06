Concelho, Sociedade

Famalicão: Problema na rede de média tensão deixa freguesias de Avidos e Lagoa sem luz

A noite deste sábado fica marcada por um corte na rede de energia que afetou as freguesia de Avidos e Lagoa, em Famalicão.

Na origem do corte terá estado um problema que afetou a rede de média tensão, tendo comprometido o habitual fornecimento de energia nas duas freguesias famalicenses.

No terreno, e de forma a solucionar o problema, já se encontram as equipas técnicas.

Famalicão: Prédio da antiga Sonicarla em leilão

O prédio da extinta empresa de confeções Sonicarla, em Mogege, Vila Nova de Famalicão, está em leilão na plataforma E-Leilões, com valor base de 1,59 milhões de euros. O imóvel, com 6.345 m² de área total, integra edifício de rés-do-chão, andar, sótão e logradouro.

A venda decorre no âmbito de um processo judicial no Juízo de Execução de Famalicão, conduzido pelo agente Rui Teixeira, e encerra a 23 de setembro de 2025, às 14h30, no Palácio da Justiça, no Porto. O comprador assume a legalização do prédio, que não dispõe de licença de utilização nem certificado energético.

Famalicão: Colisão entre carros nas proximidades da PSP termina com semáforo derrubado

A madrugada deste sábado fica marcado por um aparatoso acidente de viação, a envolver duas viaturas, no acesso da Avenida 25 de Abril para a Rua Sta. Maria Madalena, em Famalicão, nas proximidades da PSP.

O sinistro ocorreu cerca das 03h00 e, apesar de não ter provocado ferimentos em nenhum ocupante das viaturas, deixou um rasto de destruição nos carros e num dos semáforos que acabou derrubado.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Junta de Freguesia de Joane oferece vale para compra de material escolar

A Junta de Freguesia de Joane vai apoiar as famílias na aquisição de material escolar, através da atribuição de um voucher no valor de 15 euros a todos os alunos do 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano) da Escola Básica de Joane.

O vale pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes da freguesia: Livraria Bibelot, Armazéns Costa e Livraria Filibrun.

Para receber o voucher, os encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, no horário de expediente, com o cartão de cidadão do aluno.

Folclore, Tuna e Quim Barreiros animam a Feira de Artesanato

Este sábado a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão promete animação para todos os gostos.

Às 15h30 arranca a Tarde de Folclore com o Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado e o Grupo Etnográfico de S. Tiago da Cruz. À noite, a partir das 21h30, atua a Tusefa – Tuna Sénior de Famalicão, e logo depois, às 22h30, sobe ao palco Quim Barreiros, um dos nomes mais aguardados desta 40ª edição que decorre na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Famalicão: Joane joga em casa e Oliveirense fora de portas

Este fim de semana joga-se a terceira jornada da Pró Nacional da AF Braga. O GD Joane, atualmente com 4 pontos, recebe no domingo, às 16 horas, o Berço, equipa que ainda não pontuou e que esta semana trocou de treinador. A equipa de Guimarães é agora orientada por Tonau, treinador que já passou pelo FC Famalicão e AD Oliveirense.

Antes, este sábado, à mesma hora, a equipa de Oliveira Santa Maria, que sofreu duas derrotas nas duas primeiras partidas, visita o Celeirós, também sem qualquer ponto.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer rede de “Respiro Familiar” e Cartão do Cuidador

A propósito dos apoios aos cuidadores informais, o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, propõe a criação de um Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, com espaço de atendimento e acompanhamento, informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos; quer a criação de grupos de ajuda mútua; em articulação com as IPSS, pretende dar corpo à rede de “Respiro Familiar” com estruturas temporárias para descanso dos cuidadores e que, no limite, pode culminar no projeto maior da “Casa do Cuidador”; inclui a criação do Cartão do Cuidador, com descontos no comércio local e serviços de teleassistência para cuidadores geograficamente isolados.

Eduardo Oliveira lamenta que o Instituto da Segurança Social corte apoios aos cuidadores informais. «Trata-se de um retrocesso nacional grave, que atinge diretamente milhares de famílias que vivem todos os dias a realidade de cuidar de quem mais precisa», acusa.

«Enquanto futuro presidente da Câmara, nunca deixarei de apoiar os cuidadores informais. A minha prioridade é cuidar de todos os famalicenses. A política só faz sentido quando se traduz em proximidade, justiça e ação concreta. E cuidar de quem cuida é, para mim, um dever de consciência e de humanidade», assume.