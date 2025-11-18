Famalicão: Processos urbanísticos mais rápidos e menos burocráticos

A submissão de processos urbanísticos no Município de Vila Nova de Famalicão está «mais ágil e menos burocrática». Os utilizadores da plataforma online de Atendimento Técnico Urbanístico dispõem de um novo serviço que permite pagar as taxas associadas aos seus pedidos imediatamente no momento da submissão dos processos na plataforma.

Com esta alteração, que entrou em vigor esta semana, o procedimento tornou-se mais célere para todos – munícipes e técnicos – que apresentam processos urbanísticos na autarquia famalicense. Recorde-se que, até agora, após a submissão dos processos era necessária uma análise prévia do pedido de taxas e, posteriormente, era feito o pagamento. Agora, todo este procedimento acontece num único ato.

A medida permite, segundo o município, uma maior celeridade no andamento dos processos, melhorar o atendimento aos cidadãos e reforçar a eficiência na prestação dos serviços municipais. A nova funcionalidade pode ser acedida pelos munícipes e técnicos da área em www.famalicao.pt/atendimento-urbanistico

Com esta alteração, «pretende-se que cada cidadão possa, de forma simples, agilizar o processo, evitando deslocações desnecessárias e encontrando respostas mais rápidas, elevando a qualidade do serviço público», afirma o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos nota, ainda, que com «passo na modernização administrativa dos serviços do Município» todos ganham tempo na gestão dos processos, «em particular, os munícipes».